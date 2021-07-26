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300 متطوع يرصدون التشوه البصري بالاحساء

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300 متطوع يرصدون التشوه البصري بالاحساء

300 متطوع يرصدون التشوه البصري بالاحساء
http://almnatiq.net/?p=1007724
المناطق - الشرقية:

عقدت أمانة الأحساء ممثلة بإدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية  ورشة عمل لنحو “300 متطوع ومتطوعة” مشاركين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف رصد عناصر التشوه البصري في الاحساء، وذلك  ضمن البرامج التطوعية المتخصصة في البيئة، من خلال المشاركة الجماعية وتوثيق الساعات التطوعية والحصول على شهادة تطوع والدعم المقدم في البرنامج التدريبي.

وأوضح المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل ان الورشة تأتي انطلاقاً من سعي الأمانة إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة أوجه التشوه البصري وتعزيز المشاركة المجتمعية والتطوع البلدي ورفع مستوى الوعي و السلوك الحضاري         بمايُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة، موضحاً انه تم خلال الورشة  شرح آليات وخطوات رصد وتسجيل التشوهات البصرية عبر المنصة الإلكترونية” صوتك مسموع لأمانة الأحساء ” والتي يتم من خلالها تحديد موقع عنصر التشوه وإرفاق الصور الفوتغرافية لذلك وتحديد نطاق البلدية “الحي ، الشارع ” ورفع البلاغ في عملية مؤتمته بالكامل.

وأضاف بووشل .. وتتضمن عناصر التشوه البصري الرئيسة ( إصلاح حفر الشوارع، معالجة ارصفة الطرقات، إصلاح أعمدة الإنارة، إزالة الحواجز الخرسانية، معالجة وضع حاويات النظافة، معالجة الكتابات المشوهة على الحوائط، رفع المركبات التالفة، رفع المخلّفات الانشائية).

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