محافظ شرورة يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة الارتقاء بالمشاريع

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ناقش محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم مع مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي -بحضور قائد حرس الحدود بالمحافظة العقيد عبود العصيمي- سبل إنجاز مشاريع وزارة النقل في المحافظة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والخطط الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المشروعات والطرق ورفع مستوى السلامة وخاصة الطريق الدولي الذي يربط المحافظة بمنفذ الوديعة الحدودي.

وتناول الاجتماع معالجة جميع الملاحظات الطارئة نتيجة الرياح والحالة المطرية الحالية, إلى جانب استعراض الطرق الواقعة تحت مسؤوليات قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة ومدى الحاجة إلى صيانتها.