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محافظ شرورة يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة الارتقاء بالمشاريع

محافظ شرورة يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة الارتقاء بالمشاريع

أبرز المواد

محافظ شرورة يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة الارتقاء بالمشاريع

محافظ شرورة يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة الارتقاء بالمشاريع
http://almnatiq.net/?p=1007734
المناطق_واس

ناقش محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم مع مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي -بحضور قائد حرس الحدود بالمحافظة العقيد عبود العصيمي- سبل إنجاز مشاريع وزارة النقل في المحافظة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والخطط الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المشروعات والطرق ورفع مستوى السلامة وخاصة الطريق الدولي الذي يربط المحافظة بمنفذ الوديعة الحدودي.
وتناول الاجتماع معالجة جميع الملاحظات الطارئة نتيجة الرياح والحالة المطرية الحالية, إلى جانب استعراض الطرق الواقعة تحت مسؤوليات قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة ومدى الحاجة إلى صيانتها.

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