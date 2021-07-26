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أكثر من 17 ألف جلسة غسيل كلوي بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021

أكثر من 17 ألف جلسة غسيل كلوي بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=1007737
المناطق_حفر الباطن

قدمت مراكز غسيل الكلى بصحة حفر الباطن 17,609 جلسة غسيل كلوي خلال الستة أشهر الماضية لعام 2021م ، حيث تقديم للمرضى جميع الخدمات العلاجية والتثقيفية والتوعوية من خلال مركز الأمير سلطان التابعة لمستشفى الملك خالد العام ومركز الكلى بمستشفى الولادة والأطفال بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي. ومستشفى القيصومة ، من خلال الكوادر الطبية والتمريضية لضمان استفادتهم القصوى من خدمات المراكز بكل يسر وسهولة.

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