أكثر من 17 ألف جلسة غسيل كلوي بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021

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قدمت مراكز غسيل الكلى بصحة حفر الباطن 17,609 جلسة غسيل كلوي خلال الستة أشهر الماضية لعام 2021م ، حيث تقديم للمرضى جميع الخدمات العلاجية والتثقيفية والتوعوية من خلال مركز الأمير سلطان التابعة لمستشفى الملك خالد العام ومركز الكلى بمستشفى الولادة والأطفال بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي. ومستشفى القيصومة ، من خلال الكوادر الطبية والتمريضية لضمان استفادتهم القصوى من خدمات المراكز بكل يسر وسهولة.