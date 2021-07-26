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583 بلاغًا باشرتها فرق الهلال الأحمر بجازان خلال إجازة عيد الأضحى

583 بلاغًا باشرتها فرق الهلال الأحمر بجازان خلال إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1007740
المناطق_واس

تلقت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان 583 بلاغًا، باشرتها الفرق الإسعافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، منها 88 بلاغًا عن حوادث مرورية.
وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الهيئة بيشي الصرخي أن المراكز الإسعافية في جميع محافظات المنطقة تعاملت مع تلك البلاغات ، من واقع استعداداتها ، ورفع جاهزية الفرق الإسعافية وتدعيمهم بفرق إضافية، لتكون 25 فرقة إسعافية بدلا من 20 فرقة, حيث جرى توزيع هذه الفرق على 4 قطاعات بالمنطقة ، في كل من القطاع الجبلي والقطاع الجنوبي والشمالي والأوسط.
وتستقبل غرفة العمليات على مدار الساعة بلاغات المواطنين والمقيمين على الرقم المجاني ٩٩٧، لتلقي بلاغات الحالات الطارئة وتوجيه الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها في أي موقع بالمنطقة.

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