هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات العقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها . وعدداً من متنزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار على منطقة الباحة
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات العقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها . وعدداً من متنزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.
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