أمطار على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات العقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها . وعدداً من متنزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.