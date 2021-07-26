رئيس جامعة جدة يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام

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رفع معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وأعرب عن سعادته بهذا النجاح، متقدماً بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمهم ومتابعتهم لأعمال حج هذا العام، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والأدوات التقنية؛ لتأمين سبل الراحة والرعاية في أجواء صحية آمنة لضيوف الرحمن في ظل الظروف الراهنة.