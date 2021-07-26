الطريقة المثلى لاستخدام مستحضر التسمير الذاتي لبشرة برونزية

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كشفت مجلة «Woman» النمساوية عن الطريقة المثلى لاستخدام مستحضر التسمير الذاتي، مؤكدة أنها بمثابة عصا سحرية للتمتع ببشرة برونزية جذابة خلال فصل الصيف.

وشددت أنه ينبغي استعمال مستحضر التسمير الذاتي بشكل صحيح، كي لا تظهر بقع سيئة المظهر، والبداية تكون بإزالة الشعر بواسطة ماكينة حلاقة، ثم إجراء تقشير لإزالة قشور الجلد الميتة، خاصة في المواضع الخشنة كالمرفقين واليدين والقدمين والذقن، مع مراعاة أن يتم ذلك قبل وضع المستحضر بليلة واحدة.

وأضافت بأنه لابد وضع مستحضر التسمير الذاتي على البشرة مثل الكريم، ثم توزيعه بحركات دائرية من المنتصف باتجاه الخارج.

وبالنسبة للوجه، فإنه يتم تطبيق المستحضر على الجبين والأنف والذقن، مع مراعاة ارتداء قفازات مخصصة للاستخدام لمرة واحدة، كي لا تظهر بقع على الأيدي.

وأشارت المجلة النمساوية أن امتصاص البشرة للمستحضر يستغرق مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ومع ذلك لا يجوز الاستحمام خلال أول 3 ساعات، كما لا يجوز ممارسة الأنشطة، التي تساعد على إفراز العرق كالرياضة.

وبعد امتصاص البشرة للمستحضر جيدا، ينبغي العناية بالبشرة باستعمال كريم مرطب أو لوشن للجسم، كي يدوم تأثير مستحضر التسمير طويلا.

وأردفت «Woman» بأنه لكي تحصل المرأة على النتيجة المنشودة ينبغي عليها تكرار وضع مستحضر التسمير كل يومين تقريبا، وبعد ذلك يكفي تطبيقه مرة كل أسبوع.