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استشاري: 4 عادات غذائية تكرهها المعدة

استشاري: 4 عادات غذائية تكرهها المعدة
http://almnatiq.net/?p=1007770
المناطق_ الرياض

حدّد استشاري الباطنية الدكتور جاسر الحربش، مجموعة عادات تكرهها المعدة، لما تسببه من أضرار خطيرة.

وأكد الحربش، خلال مقابلة مع «روتانا خليجية»، أن العادات التي تضر بالمعدة، تبدأ بالامتلاء، يليه عدم تجانس الطعام؛ بمعنى أن الشخص يتناول سمك ودجاج وأرز ومكرونة في ذات الوجبة، وهذا ما لا تحبذه المعدة.

ولفت استشاري الباطنية إلى أن « التوقيت» يأتي في المرتبة التالية على قائمة العادات التي يجب مراعاتها عند تناول الطعام، حتى لا يحدث ضررًا بالمعدة، مشددًا على أهمية تناول الوجبات الدسمة خلال ساعات النهار.

وأكد ضرورة دخول الهواء إلى المعدة، حتى تحصل على حصتها الكافية من الأكسجين مثلها مثل الأعضاء الأخرى، قائلاً ما يحدث الآن من تناول عدة وجبات على مدار اليوم يحرم المعدة من الحصول على الهواء النقي المطلوب

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