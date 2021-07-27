توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية وبرد وسيول بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية وبرد وسيول بعدة مناطق

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توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية وبرد وسيول بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية وبرد وسيول بعدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=1007776
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، طقساً شديد الحرارة على شمال شرق المملكة.

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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