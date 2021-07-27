أمطار متفرقة على منطقة جازان

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هطلت اليوم، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان, ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش وصامطة والحرث والطوال وأحد المسارحة وضمد والعارضة وفيفا والعيدابي وعددا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله أمطار خير وبركة ، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .