أكثر من 50 فعالية متنوعة ومميزة: مهرجان صيف البصر يجذب 150 ألف زائر

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بلغ زوار مهرجان صيف البصر بمدينة بريدة خلال 30 يوما منذ الإنطلاقة بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك 150 ألف زائر وزائرة، ونظرًا لزيادة الإقبال في الأيام الماضية تم تمديد مدة الفعاليات المقامة في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بمركز البصر غرب مدينة بريدة لتشمل المزيد من الفعاليات المتنوعة ومستلزمات الأسرة، والجوائز اليومية، والبحيرة المائية، والألعاب الكهربائية، وحديقة الطيور والحيوانات، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة والشباب والفتيات ببيع الأكلات الشعبية والوجبات السريعة “فود ترك”، وخيمة الدوائر الحكومية.

ويعتبر مهرجان صيف البصر هو الحدث الترفيهي الأبرز المقام بمنطقة القصيم بعد عودة الأنشطة وفقاً للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ويقدم المهرجان برنامجًا مميزًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة لأكثر من 50 فعالية متنوعة، والتي تقام خلال الإجازة الصيفية وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ومحاكاته للتراث وجمالية الماضي، مع ما يشهده من مشغولات الأسر المنتجة من حرف يدوية ومأكولات شعبية.

وبين المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى، أن المهرجان يواصل فعالياته المتنوعة بعد أن لاقى إشادات متنوعة وحضور لافت من قبل الزوار، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة المنظمة تقدم لزوار المهرجان برامج ومسابقات ترفيهية وثقافية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس للمهرجان، وللهيئة العامة للترفيه وبلدية البصر على جهودهما المبذولة في تقديم العديد من الخدمات المساندة لإنجاح المهرجان.