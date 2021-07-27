الرئاسة اللبنانية: تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة

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استدعى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة، وأبلغه تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تسميته من 72 نائباً.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس عون استدعى نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتًا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3 نواب.

وتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة، بعد ظهر اليوم، حول نتائجها، ثم استدعى نجيب ميقاتي، الذي حاز على العدد الأعلى من أصوات النواب وأبلغه بالتكليف.

وسمت كتلة تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة، وكذلك سمته كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة التكتل الوطني، وكتلة اللقاء الديمقراطي التي يتزعمها وليد جنبلاط، وكتلة الوسط المستقل، و الكتلة القومية الاجتماعية.