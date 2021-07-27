علماء يحددون الفارق الزمني الأمثل بين جرعتي لقاح «كورونا»

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أشار باحثون إلى أن وجود فارق زمني طويل نسبيًا بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لفيروس «كوفيد19» يحفز النظام المناعي للجسم على إنتاج كميات أكبر من الأجسام المضادة.

وأوصى الباحثون بفارق زمني مدته ثمانية أسابيع على الأقل بين الجرعتين الأولى والثانية، حسب إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

وقارن باحثون بجامعة أوكسفورد الاستجابة المناعية لأكثر من 500 من أعضاء الأطقم الطبية في بريطانيا، تلقوا جرعتين من لقاح «فايزر» في نهاية العام 2020 وبداية العام 2021، مع الظهور الأول لمتحور «دلتا»، مع قياس مستويات الأجسام المضادة بالجسم بعد شهر من الجرعة الثانية.

ووجدوا أن وجود فارق زمني طويل نسبيًا بين الجرعة الأولى والثانية يحفز الجسم على تطوير استجابة مناعية أفضل. وأن وجود فارق ثلاث أسابيع فقط بين الجرعتين أنتج أجسام مضادة معادلة أقل من تلك التي ينتجها الجسم إذا زاد الفارق الزمني إلى ثمانية أسابيع أو عشرة أسابيع.

كما لاحظوا أنه رغم انخفاض مستوى الأجسام المضادة بعد الجرعة الأولى، ظلت مستويات خلايا «تي» المناعية مرتفعة مع تأجيل الجرعة الثانية.

وتعليقًا على نتائج الدراسة، قال وزير اللقاحات البريطاني، نديم زهاوي: «النتائج دليل هام للغاية ليس فقط لبريطانيا لكن للعالم أجمع، ويساعدنا في تحسين فهمنا للآلية وراء الاستجابة المناعية للفيروس، وأهمية الحصول على جرعتي اللقاح».