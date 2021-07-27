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أمطار وبَرَد على جازان وعسير.. وطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة

أمطار وبَرَد على جازان وعسير.. وطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1007821

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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