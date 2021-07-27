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تهاني القحطاني تتأهب لنزال مع لاعبة إسرائيلية بأولمبياد طوكيو 2020

تهاني القحطاني تتأهب لنزال مع لاعبة إسرائيلية بأولمبياد طوكيو 2020
http://almnatiq.net/?p=1007824
المناطق - الرياض

أصبح اسم لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تشارك اللاعبة في أولمبياد طوكيو2020، وأوقعتها قرعة دور الـ32 في الألعاب الأولمبية في مواجهة اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشكو، يوم الجمعة المقبل، بحسب ما نشر في الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو 2020، الأمر الذي جعل الرواد ينقسمون في الآراء بين الدعم بالتشجيع وحثها على الانسحاب.

وانهالت دعوات التشجيع على تهاني القحطاني، المشاركة في أولمبياد طوكيو، حتى لا تنسحب من مواجهة الإسرائيلية، رزا هيرشكو.

وظهرت هذه الدعوات بشكل جلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث عبر كثير من كتّاب وأكاديمين ومشاهير عن دعمهم لتهاني.

وأعربوا عن أملهم في ألا تنسحب اللاعبة من هذه المواجهة الرياضية ضمن الأولمبياد.

وأشاروا إلى أن فكرة الأولمبياد تقوم على وضع الخلافات السياسية جانبا.

وأعطى الوفد المشارك في أولمبياد دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” الضوء الأخضر للاعبة الجودو “تهاني القحطاني” في مواجهة نظيرتها الإسرائيلية، رزا هيرشكو.

وجاء موقف الوفد االسعودي لتجنيب اللاعبة واتحاد الجودو أي عقوبات ستفرضها اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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