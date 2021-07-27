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المرور: المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال

المرور: المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال
http://almnatiq.net/?p=1007827
المناطق - الرياض

قال المرور السعودي، اليوم الإثنين، إن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد مخالفة مرورية.

وأضاف – عبر تويتر– أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض الحياة للخطر، ومخالفة تصل غرامتها المالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبه بتقريره لطقس غد الثلاثاء، إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، فضلًا عن فرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة.

وتوقع المركز، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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