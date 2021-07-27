مهرجان بريدة للتمور ينطلق الأحد المقبل بباقة واسعة من الأنشطة والفعاليات

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ينطلق مهرجان بريدة للتمور، الأحد المقبل 1 أغسطس 2021م وسط أكبر تظاهرة اقتصادية موسمية على مستوى المملكة بمدينة التمور ببريدة، والذي تنظمه أمانة منطقة القصيم وتشرف عليه إمارة المنطقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، ويستمر لمدة 35 يوماً .

وأوضح أمين منطقة القصيم رئيس لجنة مهرجانات مدينة بريدة المهندس محمد المجلي، أن أمانة المنطقة أنهت كافة استعداداتها للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي وزيادة حجم المبيعات السنوية، بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، التي صنفت الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي.

وبين المجلي بأن موسم التمور يشكل بُعداً غذائياً واقتصادياً مهماً يؤكد المكانة الجوهرية لمهرجان بريدة للتمور، مشيداً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم للمهرجان على كافة الأصعدة.

و سيتخلل المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، جملة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع، من ضمنها فعاليات ثقافية تقدمها هيئة فنون الطهي، وذلك وسط تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمهرجان والتأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

كما يعد المهرجان الأكبر على مستوى العالم، كتجمع اقتصادي زراعي موسمي، من حيث صفقات البيع، التي تتم داخل ساحات السوق، إضافة إلى اصطفاف أكثر من ألفي سيارة محملة بمئات الأطنان من التمور بشكل يومي ، و بأكثر من 45 صنفاً من أصناف تمور القصيم أبرزها السكري والبرحي والشقراء والصقعي.