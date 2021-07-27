النيجر.. مقتل 14 مدنيا بهجوم قرب الحدود مع مالي

المناطق - وكالات

أعلنت حكومة النيجر، الاثنين، أن مسلحين على متن دراجة نارية قتلوا 14 مدنيا على الأقل في منطقة بالقرب من المثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو.

وقالت الحكومة النيجرية، إن 14 مدنيا قتلوا الأحد في هجوم، وقع في منطقة بانيبانغو في غربي النيجر قرب الحدود مع مالي، في منطقة غالبا ما يستهدف فيها مسلحون متشددون المدنيين.

وأوضح بيان لوزارة الداخليّة النيجرية بثته الإذاعة الرسمية أنّ “هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أوقع 14 قتيلا، هم 9 في حقل، و3 في القرية المذكورة، و2 كانا عائدين من الحقل، ونقل جريح إلى مستشفى في نيامي”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقالت الوزارة في بيانها إنّ الهجوم نفذه “مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية” واستهدف بلدة ويي في منطقة بانيبانغو، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود مع مالي”، مشيرة إلى أنه “تمّ تعزيز التدابير الأمنية والصحية في المنطقة”.

ولفتت الوزارة في البيان إلى أن “تحقيقا قد فتح” من أجل “العثور على مرتكبي هذه الهجمات الجبانة والوحشية وسوقهم أمام المحاكم المختصة”، وفقا لفرانس برس.

وتقع بانيبانغو ضمن نطاق منطقة تيلابيري عند الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وغالبا ما تستهدف هذه المنطقة بهجمات دموية تشنها جماعات متشددة مرتبطة بالقاعدة أو داعش.

ففي يونيو الماضي، لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً مصرعهم بهجمات استهدفت قرى في منطقة تونديكيويندي، الريفية المجاورة لبانيبانغو، التي كانت هدفا في يناير لهجمات دموية قتل خلالها 100 مدني بأيدي مسلحين كانوا على متن دراجات نارية وفروا إلى مالي.