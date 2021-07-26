احدث الأخبار

أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن
منطقة تبوك
 وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 550 ألف حالة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: تصريحات الحوثيين بشأن قضية ناقلة صافر مخيبة للآمال
أبرز المواد
 ‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام الخميس القادم
منطقة الرياض
 أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران ومكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 الزعاق: “مرخيات القلايد ” أخر موجة من موجات الصيف
أبرز المواد
 بالفيديو.. عاصفة رملية كثيفة تبتلع مدينة في الصين
أبرز المواد
 لبنان يغرق في الظلام
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
منطقة المدينة المنورة
 النيجر.. مقتل 14 مدنيا بهجوم قرب الحدود مع مالي
أبرز المواد
 صعود حاد لأسعار البن العربي لذروة 7 سنوات
أبرز المواد
 مهرجان بريدة للتمور ينطلق الأحد المقبل بباقة واسعة من الأنشطة والفعاليات
منطقة القصيم
أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن

أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن

منطقة تبوك
وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 550 ألف حالة

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 550 ألف حالة

أبرز المواد
الأمم المتحدة: تصريحات الحوثيين بشأن قضية ناقلة صافر مخيبة للآمال

الأمم المتحدة: تصريحات الحوثيين بشأن قضية ناقلة صافر مخيبة للآمال

أبرز المواد
‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام الخميس القادم

‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام الخميس القادم

منطقة الرياض

أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران ومكة المكرمة

أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران ومكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1007851
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب ، وحبونا، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم ، والطائف ، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة السابعة مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

روابط ذات صلة

رئيس جامعة جدة يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام

رئيس جامعة جدة يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام
محافظ شرورة يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة الارتقاء بالمشاريع

محافظ شرورة يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة الارتقاء بالمشاريع
أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بالشرائع

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بالشرائع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*