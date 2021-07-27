وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 550 ألف حالة

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، تسجيلها نحو 19 ألف إصابة و578 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، للتجاوز حصيلة ضحايا الجائحة 550 ألف شخص.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18999، مقابل 18129 الأحد، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.7 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 578 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 476 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 550502 شخصين، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن البرازيل تشهد دوما في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين تراجعا لمؤشرات فيروس كورونا لأسباب بيروقراطية وتراجع لعدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل “على نحو خطير”، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.