أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن

المناطق- تبوك- علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، مشيداً سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة ، والتي أدى من خلالها حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتداعياتها وقال سموه : إن ماتحقق في حج هذا العام من انجازات ونجاحات غير مسبوقة ، تمت – بفضل الله – ثم العناية الكريمة والجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لخدمة ضيوف الرحمن ، والحرص على أن تكون صحتهم وسلامتهم هي الأساس ، بالإضافة إلى تظافر جميع الجهات المعنية التي أسهمت جهودها – ولله الحمد – في إتمام موسم الحج دون حدوث أو تسجيل أي إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد . وفي ختام اللقاء سأل سمو أمير منطقة تبوك الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .