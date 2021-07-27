احدث الأخبار

الباحة.. عروس الغابات والغيوم والضباب ومتنفس للسياحة
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”
محليات
 أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن
منطقة تبوك
 وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 550 ألف حالة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: تصريحات الحوثيين بشأن قضية ناقلة صافر مخيبة للآمال
أبرز المواد
 ‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام الخميس القادم
منطقة الرياض
 أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران ومكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 الزعاق: “مرخيات القلايد ” أخر موجة من موجات الصيف
أبرز المواد
 بالفيديو.. عاصفة رملية كثيفة تبتلع مدينة في الصين
أبرز المواد
 لبنان يغرق في الظلام
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
منطقة المدينة المنورة
 النيجر.. مقتل 14 مدنيا بهجوم قرب الحدود مع مالي
أبرز المواد
الباحة.. عروس الغابات والغيوم والضباب ومتنفس للسياحة

الباحة.. عروس الغابات والغيوم والضباب ومتنفس للسياحة

أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”

محليات
أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن

أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن

منطقة تبوك
وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 550 ألف حالة

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 550 ألف حالة

أبرز المواد

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”
http://almnatiq.net/?p=1007869
المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، في عامها الخامس التي تهدف إلى تفعيل العديد من البرامج والأنشطة المراعية لعودة المعتمرين بعد حج هذا العام الاستثنائي.
وأكد الشيخ السديس أن خدمة المعتمرين أمانة نحن مسؤولون عنها بإرشادهم وتوجيههم ومعاملتهم بلطف والاهتمام بكبيرهم قبل صغيرهم, وأنه يجب على منسوبي الرئاسة التحلي بالأمانة والإخلاص والاستشعار بالمسؤولية والشرف العظيم الذي خصهم الله – عز وجل – به وتشريفهم بخدمة ضيوفه جل شأنه, مشدداً على بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة، سائلاً الله – عز وجل- أن يعين الجميع، ويحفظ زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة جنادي مدخلي، أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، مشيراً إلى أن الحملة تسير وفق خطة الرئاسة العامة 2024، ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية.

روابط ذات صلة

الزعاق: “مرخيات القلايد ” أخر موجة من موجات الصيف

الزعاق: “مرخيات القلايد ” أخر موجة من موجات الصيف
المرور: المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال

المرور: المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال
أمطار وبَرَد على جازان وعسير.. وطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة

أمطار وبَرَد على جازان وعسير.. وطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*