ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة

المناطق - وكالات

بدأ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي، استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، في مقر مجلس النواب وسط بيروت.

وكان الرئيس ميقاتي حصل على 72 صوتاً، خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت في قصر بعبدا، أمس، مقابل 42 صوتاً من دون تسمية وغياب ثلاثة نواب.