صندوق التنمية السياحي يعتمد إستراتيجية الحوسبة السحابية أولاً للارتقاء بجودة خدماته وإثراء تجربة المستثمر في المملكة

المناطق - الرياض

أعلن صندوق التنمية السياحي عن تثبيت تطبيقات البنية التحتية السحابية، بالتعاون مع شركة “Oracle”، وذلك لدعم أهدافه لتنمية القطاع السياحي وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع.

ويهدف الصندوق من خلال تنفيذ إستراتيجية الحوسبة السحابية أولاً إلى تعزيز تكامل البيانات وتوحيد عملياته الأساسية، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، والتواصل بسلاسة مع جميع الأطراف من مستثمرين وممولين وهيئات حكومية، كما ستسهم الحلول والتطبيقات السحابية الجديدة في تبسيط عمليات الصندوق وبالتالي ترسيخ مكانته كالممكّن الرئيس للمستثمر في قطاع السياحة الواعد بالمملكة.

وسيقدم هذا التعاون مجموعة كاملة من حلول البنية التحتية السحابية من “Oracle” وتطبيقات Oracle Fusion Cloud، التي ستسهم في تعزيز خدمات الصندوق للشركات التي تروج للسياحة في المملكة العربية السعودية.

وتشمل مجموعة الحلول والتطبيقات السحابية التي قام الصندوق بتثبيتها مؤخراً: البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS) من Oracle، وجميعها مصممة لتعزيز أتمتة وتكامل الوظائف الأساسية لصندوق التنمية السياحي، بما في ذلك العمليات المالية الأساسية، والتمويل، والموارد البشرية، والمشتريات، وهو ما يعزز قدرة الصندوق على التوسع والابتكار في الخدمات الجديدة لدعم قطاع السياحة في المملكة.

وأوضح المدير العام التنفيذي لتقنية الأعمال في صندوق التنمية السياحي ياسر الخثلان، أن تثبيت الحلول السحابية من Oracle سيشكل عاملاً مهماً لنجاح الصندوق، إذ ستتيح له الاستجابة بسرعة وشفافية لمتطلبات الشركات العاملة في قطاع السياحة بالمملكة، مفيدًا أن أتمتة وتكامل العمليات الأساسية للصندوق سيتيح له التوسّع بسرعة وأمان في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت مراقبة أدائه بشكل منتظم.

وبين أن الصندوق بدأ بتنفيذ مشروع تجريبي مع Oracle بهدف استكشاف فرص دمج قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات الأتمتة، وتقديم تجربة غير مسبوقة للمستثمرين والموظفين على حد سواء.

وأعرب الخثلان عن ثقته الكبيرة بخدمات Oracle، خصوصاً وأن مركز Oracle للحوسبة السحابية من الجيل الثاني موجود في جدّة، لافتاً إلى أن Oracle هي أيضاً مزود خدمات سحابية معتمد من المستوى الأول لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وهذا يعني أن حلولها السحابية تتوافق مع الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية في المملكة، ومع اشتراطات الأمن الرقمي التي حددتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وتتضمن عملية نشر الحلول السحابية من Oracle ترحيل أنظمة تقنية المعلومات الأساسية إلى البنية التحتية السحابية من Oracle، وتنفيذ حل Oracle Fusion Cloud لتخطيط موارد الشركات، و Oracle Fusion Cloud لإدارة أداء الشركات، وحل Oracle Fusion Cloud لإدارة رأس المال البشري، وحل Oracle Fusion Cloud لتجربة العملاء، وحل Oracle Integration Cloud.

يذكر أن صندوق التنمية السياحي تأسس برأس مال تمويلي يبلغ 4 مليارات دولار، ويسعى لأن يكون المحرك الرئيس للتنمية السياحية الشاملة في المملكة. ويحرص الصندوق على توفير الحلول التمويلية المناسبة للمستثمرين وتمكينهم من تطوير مشروعات سياحية متميزة على امتداد المملكة، الأمر الذي يدعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي من 3% إلى 10%، وتوفير مليون فرصة عمل جديدة لمواطني المملكة بحلول عام 2030.