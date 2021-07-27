أمير الباحة يرعى بعد غدٍ حفل اختتام سباقات الفروسية

المناطق - الباخة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بعد غدٍ، الحفل الختامي لسباقات الفروسية للموسم الحالي 1442هـ على جائزة إمارة منطقة الباحة، وذلك بميدان فروسية العقيق بمنطقة الباحة.

ونوه محافظ العقيق رئيس ميدان فروسية العقيق بالباحة سالم بن مسير بن طواله بدعم ورعاية سمو أمير منطقة الباحة للسباق التي تأتي ضمن اهتماماته في السعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات بالمحافظة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، من خلال المتابعة والدعم المستمر لتلك البرامج والفعاليات والبطولات.

وأكد مدير ميدان فروسية العقيق بالباحة سعيد بن شباب الغامدي بأن المحفل الختامي الذي يشهد مشاركة أكثر من 30 جواداً على مستوى المملكة ينقسم إلى شوطين، الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، ومقدار الجائزة 37500 ألف ريال، فيما خصص الشوط الثاني مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي لعمر 3 سنوات فأعلى لمسافة 2000 متر، ومقدار الجائزة 37500 ألف ريال, حيث واصلت الخيل تمارينها وسط ارتفاع في وتيرة الأداء وتركيز كبير طيلة الأسبوع الحالي من قبل مدربيها وفق الآلية التنظيمية المعتمدة في سباقات الخيل.