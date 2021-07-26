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أمير الجوف يقف على المشروعات البلدية بمحافظة القريات.. ويوجه بسفلتة الشوارع الداخلية

أمير الجوف يقف على المشروعات البلدية بمحافظة القريات.. ويوجه بسفلتة الشوارع الداخلية

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أمير الجوف يقف على المشروعات البلدية بمحافظة القريات.. ويوجه بسفلتة الشوارع الداخلية

أمير الجوف يقف على المشروعات البلدية بمحافظة القريات.. ويوجه بسفلتة الشوارع الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1007894
المناطق - الجوف

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم على عدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في محافظة القريات، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه للمحافظة الأسبوع الحالي.
وبدأها سموه بالوقوف على مشروع تطوير وتأهيل الشوارع الرئيسة التي يتم تنفيذها في عدد من شوارع المحافظة، مستمعاً من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان لعرض عن المشروع الذي يشتمل على طريق القصور وسوق النساء، وبعض الشوارع
الرئيسية، وصيانة بعض الشوارع الداخلية، وتنفيذ ممرات المشي بالطريق الدولي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 88%.
كما وقف سموه على مشروع سفلتة مخططات المنح بمخطط الورود الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 64%، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 68% ويشتمل على سد ترابي بحمايات خرسانية على فيضة الرشراشية.
بعد ذلك قام سموه بجولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من أحياء محافظة القريات، مطلعاً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيها، مستمعاً سموه من رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي لسير العمل في مشروعات البلدية بالمحافظة التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الشخصي.
وشدد سمو أمير منطقة الجوف خلال الجولة على أهمية التنسيق ما بين الجهات الحكومية المعنية وتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات وحث المقاولين على إنجازها في أوقاتها المحددة وفق أعلى معايير الجودة.
كما وجه سموه بوضع خطة على مدى ثلاث سنوات لسفلتة الطرق داخل أحياء المحافظة بالكامل، وإيجاد الحلول المناسبة لتقاطع طريق القصور بالطريق الدولي بالتنسيق بين الأمانة والطرق وفق اشتراطات السلامة المرورية، واستكمال الأعمال في طريق مكة، والرفع لسموه بتقرير مفصل عن إسكان الملك عبدالله لوالديه.
رافق سموه وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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