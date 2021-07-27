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أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

منطقة مكة المكرمة
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أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1007898
المناطق - مكة المكرمة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، عقداً لصيانة الجسور بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمبلغ 14.920.100 ريالاً ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
وتشكل شبكة الجسور الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصباً رئيساً في التنقلات المرورية، والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسة والدائرية، حيث يبلغ عددها 59 جسراً تسهم بشكل كبير في ربط الشوارع والأحياء المتباعدة.
وتولي أمانة العاصمة المقدسة عناية كبرى بمشروعات صيانة الجسور والمرافق بهدف المحافظة على سلامتها حيث أنجزت مؤخراً العديد من المشروعات المهمة في هذا المجال وكان لها أكبر الأثر بفضل الله في صيانة وتطوير المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

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