أمير نجران يؤكد ضرورة مواصلة الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم

المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ضرورة مواصلة الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وخدمة للصالح العام.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، مدير جوازات المنطقة السابق اللواء سعد بن سعيد القحطاني، والعميد سليمان بن محمد الخليل مدير جوازات منطقة نجران.

وثمن سموه الجهود التي بذلها اللواء القحطاني خلال فترة عمله بالمنطقة التي كانت محل التقدير، متمنياً للعميد الخليل التوفيق في عمله الجديد.

من جهته عبر اللواء القحطاني، عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على ما لقيه من دعم أثناء خدمته في المنطقة، فيما عبر العميد الخليل عن شكره لسموه على ما حظي به من توجيهات وتقدير ستكون – بمشيئة الله تعالى – حافزاً لبذل الجهود لتحقيق التطلعات.