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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل

منطقة حائل
مجلس شباب حائل يستضيف برنامج ديوانية نساء المستقبل

مجلس شباب حائل يستضيف برنامج ديوانية نساء المستقبل

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قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يحضر حفل تخريج طلبة القوات البرية الملكية السعودية المبتعثين بجمهورية روسيا الاتحادية

قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يحضر حفل تخريج طلبة القوات البرية الملكية السعودية المبتعثين بجمهورية روسيا الاتحادية

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أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل
http://almnatiq.net/?p=1007908
المناطق - حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل – بمشيئة الله تعالى – تضمن حالة من العوالق الترابية، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7مساءً .

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