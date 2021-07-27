رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل

المناطق - حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل – بمشيئة الله تعالى – تضمن حالة من العوالق الترابية، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7مساءً .