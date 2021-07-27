أمين عسير يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدة مواقع بحميس مشيط

المناطق - عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، عدداً من المراكز التجارية و المطاعم و المقاهي بمحافظة خميس مشيط للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وتجول داخل المنشآت التجارية يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي ، والتقى الحميدي خلال جولته بالقائمين على المنشآت التجارية ، مطلعاً على مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من تطبيق جميع الاجراءات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وشدد أمين المنطقة على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا .

ودعا الجميع إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الاتصال على الرقم الموحد 940.