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قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يحضر حفل تخريج طلبة القوات البرية الملكية السعودية المبتعثين بجمهورية روسيا الاتحادية

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قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يحضر حفل تخريج طلبة القوات البرية الملكية السعودية المبتعثين بجمهورية روسيا الاتحادية

قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يحضر حفل تخريج طلبة القوات البرية الملكية السعودية المبتعثين بجمهورية روسيا الاتحادية
http://almnatiq.net/?p=1007921
المناطق - موسكو

قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يحضر حفل تخريج طلبة القوات البرية الملكية السعودية المبتعثين بجمهورية روسيا الاتحادية

حضر قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح ابراهيم الحضيف حفل تخريج أول دفعة من الطلبة المبتعثين من كلية الملك عبدالعزيز الحربية إلى أكاديمية الشرق الأقصى العليا للأسلحة المشتركة بمدينة بلاغوفيشنيسك بجمهورية روسيا الاتحادية ، وقد اقيم الحفل برعاية معالي نائب القائد العام للقوات البرية الروسية الفريق فيكتور ليزفينسكي.
هذا وقد امضى الخريجين خمس سنوات أكملوا من خلالها متطلبات التأهيل العسكري لخدمة دينهم ووطنهم وملكهم.
حضر الحفل رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن صالح البلوي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

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