مجلس شباب حائل يستضيف برنامج ديوانية نساء المستقبل

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يستضيف مجلس شباب منطقة حائل بالشراكة مع جمعية نساء المستقبل يوم الأربعاء الموافق ١٨-١٢-١٤٤٢هـ برنامج ديوانية نساء المستقبل بلقاء حواري بعنوان تمكين المرأة الفرص والتحديات.

ويدير اللقاء الأستاذة وعد الغيثي عضو مجلس شباب حائل وضيوف اللقاء سعادة الدكتورة غريبة الطويهر رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل ووكيلة قسم الطالبات بكليات الشرق العربي الأستاذة حنان الوابل مدير مركز تمكين المرأة في غرفة الشرقية وسعادة الأستاذة مشاعل العروج مدير ثروات أول ورئيس برنامج ديوانية نساء المستقبل.

ويناقش اللقاء الفرص والتشريعات التي تساهم في تمكين المرأة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتسعى لتوضيح الحلول للتحديات التي تواجهها المرأة وتستعرض الندوة إنجازات الطرفان في تمكين المرأة والخطط المستقبلية لبناء مشاريع تنموية تسهم في تمكين المرأة بكافة المجالات.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور جمال الرويضي أن هذا اللقاء يأتي ضمن الشراكة القائمة بين مجلس شباب حائل وجمعية نساء المستقبل الموقعة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة،مشيراً للدعم الذي يحظى به المجلس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة .