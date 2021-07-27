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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
http://almnatiq.net/?p=1007930
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 171 يوماً 1901 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في المنطقة الشرقية ومسجد واحد في منطقة الرياض.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد, داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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