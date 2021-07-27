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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في يمني قتل أحد أبناء جلدته

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في يمني قتل أحد أبناء جلدته

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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في يمني قتل أحد أبناء جلدته

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في يمني قتل أحد أبناء جلدته
http://almnatiq.net/?p=1007939
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ القصاص بأحد الجناة بمنطقة جازان ، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.
قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
أقدم /محمد شوعي أحمد عمر -يمني الجنسية- على قتل / أحمد عبدالله علي الأقزل -يمني الجنسية-, وذلك بضربه عدة ضربات على وجهه وسقوطه مغشياً عليه وعدم إسعافه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ محمد شوعي أحمد عمر اليوم الثلاثاء 17 / 12 / 1442هـ بمقر الإدارة العامة لسجن منطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل

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