احدث الأخبار

سعر “برنت” يرتفع بنسبة 0.34 %
أبرز المواد
 المملكة تحتضن منتدى عالميًا لمناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
محليات
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في يمني قتل أحد أبناء جلدته
منوعات
 الصحة: تسجيل 1379حالة إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 10 وفيات
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
محليات
 “سكني”: أكثر من 59 ألف أسرة استفادت من خياري “الجاهزة” و”تحت الإنشاء” خلال النصف الأول 2021
محليات
 تسكين الإشراف الإداري للمعاهد العلمية في وزارة التعليم
محليات
 أمير منطقة الجوف يفتتح مبنى عيادات المرأة والطفل بالقريات
منطقة الجوف
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 “الموارد البشرية” تُعلن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج “الترميز الطبي”
أبرز المواد
 العاصمة المقدسة: أسبوعان لاستخراج تصاريح المساكن الجماعية تفادياً للغرامات والجزاءات
منطقة مكة المكرمة
سعر “برنت” يرتفع بنسبة 0.34 %

سعر “برنت” يرتفع بنسبة 0.34 %

أبرز المواد
المملكة تحتضن منتدى عالميًا لمناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

المملكة تحتضن منتدى عالميًا لمناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

محليات
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في يمني قتل أحد أبناء جلدته

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في يمني قتل أحد أبناء جلدته

منوعات

أمير منطقة الجوف يفتتح مبنى عيادات المرأة والطفل بالقريات

أمير منطقة الجوف يفتتح مبنى عيادات المرأة والطفل بالقريات
http://almnatiq.net/?p=1007964
المناطق -الجوف

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عيادات المرأة والطفل بمحافظة القريات.
واستمع سموه لشرح من مدير صحة القريات عن المبنى الواقع داخل سوق النساء بالمحافظة، ويضم منطقة استقبال وسبعة عيادات وركن للقهوة بقيمة (2.895.298.35) تم تنفيذه خلال أربعة أشهر, مبيناً أن العيادات تقدم الكشف المبكر عن سرطان الثدي وجُهزت بأحدث جهاز تصوير ماموقرام، وعيادة هشاشة العظام جُهزت بأحدث جهاز أشعة، وعيادة صحة المرأة التي تشمل جميع البرامج الطبية الخاصة بالمرأة بالتعاون مع جميع مستشفيات المحافظة، وعيادة الطفل السليم للمتابعة الطبية لجميع مواليد المحافظة، وأخيرا عيادة التثقيف الصحي التي تعمل على رفع درجة الوعي الصحي في المجتمع و إطلاق المبادرات الطبية التي تهتم بها المرأة في المحافظة.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية اختيار الكادر الطبي المختص ليُسهم في تقديم الخدمة لأبناء وبنات المحافظة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة، مثمنا هذا الإنجاز الذي يعد خطوة مميزة في مجال الرعاية الصحية.
حضر الافتتاح وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد, ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي ومدير الشؤون الصحية بالقريات منصور بن سالم الرشيدي.

روابط ذات صلة

50 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بالجوف

50 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بالجوف
أمير الجوف يقف على المشروعات البلدية بمحافظة القريات.. ويوجه بسفلتة الشوارع الداخلية

أمير الجوف يقف على المشروعات البلدية بمحافظة القريات.. ويوجه بسفلتة الشوارع الداخلية
أمير الجوف يقف على خدمات جمرك وجوازات منفذ الحديثة

أمير الجوف يقف على خدمات جمرك وجوازات منفذ الحديثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*