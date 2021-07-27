أمير منطقة الجوف يفتتح مبنى عيادات المرأة والطفل بالقريات

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عيادات المرأة والطفل بمحافظة القريات.

واستمع سموه لشرح من مدير صحة القريات عن المبنى الواقع داخل سوق النساء بالمحافظة، ويضم منطقة استقبال وسبعة عيادات وركن للقهوة بقيمة (2.895.298.35) تم تنفيذه خلال أربعة أشهر, مبيناً أن العيادات تقدم الكشف المبكر عن سرطان الثدي وجُهزت بأحدث جهاز تصوير ماموقرام، وعيادة هشاشة العظام جُهزت بأحدث جهاز أشعة، وعيادة صحة المرأة التي تشمل جميع البرامج الطبية الخاصة بالمرأة بالتعاون مع جميع مستشفيات المحافظة، وعيادة الطفل السليم للمتابعة الطبية لجميع مواليد المحافظة، وأخيرا عيادة التثقيف الصحي التي تعمل على رفع درجة الوعي الصحي في المجتمع و إطلاق المبادرات الطبية التي تهتم بها المرأة في المحافظة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية اختيار الكادر الطبي المختص ليُسهم في تقديم الخدمة لأبناء وبنات المحافظة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة، مثمنا هذا الإنجاز الذي يعد خطوة مميزة في مجال الرعاية الصحية.

حضر الافتتاح وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد, ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي ومدير الشؤون الصحية بالقريات منصور بن سالم الرشيدي.