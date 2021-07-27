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“الغذاء والدواء” تنفي الادعاءات بأن تناول خل التفاح مفيد للجهاز الهضمي

“الغذاء والدواء” تنفي الادعاءات بأن تناول خل التفاح مفيد للجهاز الهضمي
http://almnatiq.net/?p=1007986
المناطق - الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة للادعاءات بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي.

وجاء رد الهيئة بعد انتشار مقطع على نطاق واسع، يزعم بأن تناول خل التفاح يعزز من إفراز العصارة الهضمية بسبب درجة حموضة خل التفاح.

وأبرزت الهيئة أن خل التفاح عبارة عن خل يتم إنتاجه عن طريق عملية تخمير سكر التفاح إلى حمض الخليك أو حمض الأسيتيك، والذي يستخدم بشكل كبير في تحضير الأطعمة والأطباق.

ولفتت إلى أنه، وفقا للدراسات العلمية والبيانات المتاحة، فإنه لا أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك المتواجد بخل التفاح معزز لإفراز العصارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة.

وأوصت المرضى المصابين بالقرح الهضمية بعدم تناول خل التفاح، نظرا لدرجة حموضته والتي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء.

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