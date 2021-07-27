ضبط (59) كيلو جراماً من الحشيش المخدر بمنطقة جازان

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صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت – بفضل الله – من ضبط (59)كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.



وجرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.