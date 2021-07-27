أمطار رعدية ورياح نشطة.. تعرف على طقس الأربعاء

المناطق - الرياض:

أعرب المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: “نجران، وجازان، وعسير” وأجزاء من الربع الخالي، وتتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: “الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة”.

كما توقّع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم، وأجزاء من الحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 49 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.