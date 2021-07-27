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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 25.3 مليون

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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 25.3 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 25.3 مليون
http://almnatiq.net/?p=1008006
المناطق - الرياض:

أبرزت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 25,302,264 جرعة، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و6.8 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.44 مليون شخص.

وأفادت البيانات بأن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 396 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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