احدث الأخبار

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في تونس
أبرز المواد
 “التجارة” تضبط 793 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
أبرز المواد
 “الطائي” يسعى لضم لاعب “الهلال”
أبرز المواد
 “الحريري” يقترح تعليق المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 25.3 مليون
أبرز المواد
 أمطار رعدية ورياح نشطة.. تعرف على طقس الأربعاء
أبرز المواد
 ضبط (59) كيلو جراماً من الحشيش المخدر بمنطقة جازان
أبرز المواد
 قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية
أبرز المواد
 أمير تبوك يقف غداً على عدد من المشروعات التنموية في أملج
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنفي الادعاءات بأن تناول خل التفاح مفيد للجهاز الهضمي
أبرز المواد
 فوائد تناول الطعام معًا كعائلة
أبرز المواد
 “منظم المياه”: 5 ضوابط لتصعيد شكاوى المستهلكين إلكترونيًا
أبرز المواد
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في تونس

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في تونس

أبرز المواد
“التجارة” تضبط 793 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

“التجارة” تضبط 793 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

أبرز المواد
“الطائي” يسعى لضم لاعب “الهلال”

“الطائي” يسعى لضم لاعب “الهلال”

أبرز المواد
“الحريري” يقترح تعليق المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء

“الحريري” يقترح تعليق المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء

أبرز المواد

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في تونس

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في تونس
http://almnatiq.net/?p=1008019
المناطق - وكالات:

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في تونس، حاثةً الجميع على ضبط النفس والهدوء في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي اليوم: إن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات على أعلى مستوى مع القادة التونسيين للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن تطورات الأوضاع في تونس، مؤكدةً دعم الولايات المتحدة للجهود التونسية للمضي قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي قد كشفت، أمس الإثنين، موقف بلادها من الأحداث الجارية في تونس. 

وأكدت أنه لا يمكن وصف قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وعزل الحكومة بأنها انقلاب. 

وأضافت أن الولايات المتحدة تجري في الوقت الحالي اتصالًا رفيع المستوى مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد عن الوضع حاليًا، مؤكدة أنه يتم التواصل مع الأطراف التونسية لدفعها نحو الهدوء. 

روابط ذات صلة

“التجارة” تضبط 793 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

“التجارة” تضبط 793 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
“الطائي” يسعى لضم لاعب “الهلال”

“الطائي” يسعى لضم لاعب “الهلال”
“الحريري” يقترح تعليق المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء

“الحريري” يقترح تعليق المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*