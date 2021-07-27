الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في تونس

المناطق - وكالات:

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في تونس، حاثةً الجميع على ضبط النفس والهدوء في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي اليوم: إن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات على أعلى مستوى مع القادة التونسيين للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن تطورات الأوضاع في تونس، مؤكدةً دعم الولايات المتحدة للجهود التونسية للمضي قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي قد كشفت، أمس الإثنين، موقف بلادها من الأحداث الجارية في تونس.

وأكدت أنه لا يمكن وصف قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وعزل الحكومة بأنها انقلاب.

وأضافت أن الولايات المتحدة تجري في الوقت الحالي اتصالًا رفيع المستوى مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد عن الوضع حاليًا، مؤكدة أنه يتم التواصل مع الأطراف التونسية لدفعها نحو الهدوء.