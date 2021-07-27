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الكوريتان تتوافقان على إعادة روابط الاتصال بينهما

الكوريتان تتوافقان على إعادة روابط الاتصال بينهما
http://almnatiq.net/?p=1008028
المناطق - وكالات:

توصلت كوريا الشماليّة وكوريا الجنوبيّة إلى اتفاق على إعادة قنوات الاتّصال التي كانت متوقّفة بينهما، على ما أعلنت الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة في بيان الثلاثاء.

وقطعت بيونغ يانغ في شكل أحادي هذه القنوات الرسميّة في حزيران/يونيو 2020 بعد تنديدها بمنشورات مناهضة لها قالت إنّ ناشطين أرسلوها إلى الشمال. لكنّ قادة البلدين تبادلا رسائل شخصيّة منذ نيسان/أبريل بهدف تحسين العلاقات، وفقاً لسيول.

وجاء وقف قنوات الاتصال على الرغم من ثلاث قمم بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن عام 2018. لكن في إعلان مفاجئ، قال الجانبان إن كل قنوات الاتصال أعيدت صباح الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنه “وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القادة، اتخذ الشمال والجنوب إجراءً لإعادة تشغيل كل خطوط الاتصال بين الكوريتين اعتبارا من الساعة 10:00 في 27 تموز/يوليو”.

وقال مكتب مون إن “الزعيمين اتفقا أيضا على استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين في أقرب وقت ممكن والمضي قدما في العلاقة مرة أخرى”.

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