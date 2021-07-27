فيديو.. انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بألمانيا

فيديو.. انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بألمانيا

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فيديو.. انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بألمانيا

فيديو.. انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بألمانيا
http://almnatiq.net/?p=1008031
المناطق - وكالات:

وقع انفجار ضخم في موقع صناعي في مدينة ليفركوزن غرب ألمانيا اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى والمفقودين.

وصنف المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، الانفجار الذي وقع في موقع كيمبارك على أنه “تهديد شديد”، بحسب ما نقل موقع “دي دبليو” الألماني عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الشركة المسؤولة عن الموقع “كارنتا” إن الانفجار وقع في صهاريج تابعة لمنشآتها، مشيرة إلى أن خمسة موظفين في عداد المفقودين واثنين أصيبا بجروح خطيرة.

في السياق نفسه، كتبت الشرطة في كولونيا على موقع تويتر أنها أغلقت عدة طرق سريعة بسبب “أضرار كبيرة”.

وأضافت: “تم إرسال رجال الإطفاء ومركبات الكشف عن التلوث إلى مكان الحادث”.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سحباً من الدخان الداكن ترتفع في سماء المدينة.

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