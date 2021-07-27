فيديو.. “الموارد البشرية” توضح وضع الموظفين غير المحصنين

فيديو.. “الموارد البشرية” توضح وضع الموظفين غير المحصنين

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فيديو.. “الموارد البشرية” توضح وضع الموظفين غير المحصنين

فيديو.. “الموارد البشرية” توضح وضع الموظفين غير المحصنين
http://almnatiq.net/?p=1008035
المناطق - واس:

كشف المختص في الموارد البشرية ، محمد القصيّر، اليوم (الثلاثاء)، عن وضع الموظفين غير المحصنين داخل المملكة، وذلك بعد تطبيق قرار التحصين الإلزامي في الأول من أغسطس المقبل.

وأبرز القصيّر، في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن القرار يمنع دخول الموظفين غير المحصنين لمقرات العمل، ما يُلزم المنشآت بتوفير المختصين والأدوات اللازمة لتطبيق القرار، مشيراً إلى أنه لا يشترط أن يكون المختصون تابعين لوزارة الصحة.

وأضاف أنه لا يحق للمنشآت معاقبة الموظفين غير الملتزمين بالقرار في الوقت الحالي، حتى تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة إيضاحاً بطريقة التعامل مع المخالفين.

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