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“كاس” تحدد موعد النظر في قضية النصر ضد “برسبوليس” الإيراني

“كاس” تحدد موعد النظر في قضية النصر ضد “برسبوليس” الإيراني
http://almnatiq.net/?p=1008053
المناطق - الرياض:

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) تحديد يوم 23 من الشهر المقبل، موعداً للاستماع للقضية المرفوعة من نادي النصر، تجاه كل من نادي بيرسبوليس الإيراني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.

وفاز “بيرسبوليس” على النصر (5-3) بركلات الترجيح مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما تقدم النصر باحتجاج ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في تلك المباراة.

ونشرت محكمة التحكيم الرياضي على موقعها الرسمي قائمة القضايا التي تنوي الاستماع لها، وأدرجت قضية ممثل المملكة في يوم 23 أغسطس المقبل.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، قد رفضت الاحتجاج المقدم من النصر عقب المباراة بأقل من أسبوع، ما دفع النادي إلى تقديم استئناف ضد القرار لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.

وبعدما رفضت لجنة الاستئناف الطلب المقدم من نادي النصر، أكد الأخير توجهه إلى محكمة التحكيم الرياضي منتصف نوفمبر 2020.

وبلغ النصر ثمن نهائي النسخة الحالية، إذ سيواجه تراكتور الإيراني في الدوحة شهر سبتمبر المقبل.

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