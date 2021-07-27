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مصر تسجل هزتين أرضيتين بقوة 5ر3 درجات على مقياس ريختر

مصر تسجل هزتين أرضيتين بقوة 5ر3 درجات على مقياس ريختر
http://almnatiq.net/?p=1008056
المناطق - واس:

سجلت مصر هزة أرضية بقوة 52ر3 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال البحر الأحمر.
وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية الدكتور جاد القاضي في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، مؤكداً أنه لم يرد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت.
كما سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية أخرى بقوة 5ر3 درجات على مقياس ريختر في خليج السويس، وعلى بعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، دون حدوث إصابات أو خسائر.

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