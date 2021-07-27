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الفيصل يُساند ممثلي المملكة في أولمبياد “طوكيو”

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الفيصل يُساند ممثلي المملكة في أولمبياد “طوكيو”

الفيصل يُساند ممثلي المملكة في أولمبياد “طوكيو”
http://almnatiq.net/?p=1008058
المناطق - الرياض:

تابع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تمارين لاعبة الجودو تهاني القحطاني، التي تستعد للمواجهة التاريخية مع لاعبة جودو إسرائيلية، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وذلك بعد الجدل الذي رافق مواجهتها المرتقبة.

كما حضر الفيصل الحصة التدريبية للعدّاءة ياسمين الدباغ، السعودية الأولى في منافسات سباق 100 متر للسيدات، والحصة التدريبية للعداء مازن الياسين المشارك في منافسات سباق 400 متر. كما دعم وزير الرياضة لاعب رفع الأثقال الرباع محمود آل حميد، لمشارك في منافسات وزن “73 كجم”.

وظهر الوزير في الصور التي التقطها، برفقة عدد من اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد.

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