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أمانة الجوف تخلي 6 مساكن عمال مخالفة وتغلق 24 استراحة خلال عطلة العيد

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أمانة الجوف تخلي 6 مساكن عمال مخالفة وتغلق 24 استراحة خلال عطلة العيد

أمانة الجوف تخلي 6 مساكن عمال مخالفة وتغلق 24 استراحة خلال عطلة العيد
http://almnatiq.net/?p=1008065
المناطق - الجوف:

واصلت الإدارات الخدمية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن لجنة مساكن العمال ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية نفذت خلال العطلة 23 جولة وتم إخلاء 6 منازل، ومنح 17 منزلاً مهلة للتصحيح، فيما قامت لجنة الاستراحات بتنفيذ 37 جولة رقابية وأغلقت 24 استراحة.

وأضاف أنه تم رفع 3756 طن من النفايات خلال العطلة، فيما نفذت فرق الرقابة الصحية 18494 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، ورصدت 36 مخالفة، بينما أنهت الإدارة العامة لصيانة الطرق ترقيع حفر في الشوارع بماسحة 2200 متر مربع.

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