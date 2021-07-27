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طبيبة: تشقق جلد المرفقين قد يكون مؤشرًا للإصابة بحالات مرضية

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طبيبة: تشقق جلد المرفقين قد يكون مؤشرًا للإصابة بحالات مرضية

طبيبة: تشقق جلد المرفقين قد يكون مؤشرًا للإصابة بحالات مرضية
http://almnatiq.net/?p=1008072
المناطق_ الرياض

حذرت الدكتورة سفيتلانا جابويفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، من أن التشققات والحكة والاحمرار في منطقة المرفقين قد تشير لإصابة الإنسان بحالات مرضية خطيرة.

وذكرت سفيتلانا، خلال حديث لراديو «سبوتنيك» الروسي، أن الناس لا يعيرون أي أهمية تذكر لحالة المرفقين، مع أن هذه المنطقة يمكن أن تعكس الحالة الصحية لأعضاء الجسم الداخلية، فالاحمرار والتقشر والحكة في الكوع، حالة تتطلب مراجعة الطبيب الأخصائي، لأنها قد تكون أول علامة لوجود خلل ما في أعضاء الجسم الداخلية، ولذلك يفضل عدم محاولة علاجها ذاتيا في المنزل.

وأضافت أن جفاف الجلد المفرط في منطقة الكوع يمكن أن يظهر لعدة أسباب، وغالبا ما يكون علامة تشير إلى مرض جلدي مثل الصدفية، وإذا كان جفاف الجلد شديدًا يصاحبه احمرار وحكة فقد تكون هذه علامة على الإصابة بمرض السماك (مرض جلدي وراثي).

وتابعت: يكون تقشر الجلد في هذه الحالة غير متساو وتظهر التشققات، وحراشف تشبه حراشف الأسماك. لذلك يجب استشارة أخصائي الأمراض الجلدية، الذي يصف مستحضرات لترطيب الجلد، التي يجب استخدامها يوميا في الصباح والمساء.

كما أوضحت سفيتلانا أن السبب الآخر لجفاف الجلد في منطقة المرفقين وتغير لونه، يرجع لانخفاض حساسية الخلايا للأنسولين لفترة قصيرة أو طويلة. وهذه المسألة يحددها فقط أخصائي الغدد الصماء، والذي يجب استشارته أيضا في حالة ظهور تجاعيد في منطقة المرفقين نتيجة فقدان الوزن على خلفية اضطراب عملية التمثيل الغذائي.

وختمت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الروسية، بأنه يجب على كل شخص وخاصة كبار السن، العناية بجلد المرفقين دائما حتى لو لم يكن هناك ما يزعجه، باستخدام مواد مرطبة ووقائية.

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