الكويت تحظر سفر المواطنين للخارج من غير الحاصلين على لقاح كورونا

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي حظر سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الخارج ابتداء من أول أغسطس.

وقالت الإدارة – عبر تويتر – إنه تقرر عدم السماح بالسفر إلى الخارج إلا للمواطنين المحصنين بأخذ اللقاح المعتمد، وذلك باستثناء الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة)، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة الكويتية تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية والحوامل بشرط حصولهن على شهادة إثبات الحمل الصادرة من وزارة الصحة.

ووفق صحيفة الأنباء الكويتية، وافقت لجنة طوارئ كورونا على استثناء 9 فئات للسماح لها بالعودة الى البلاد شملت المعلمين العالقين العاملين في وزارة التربية، والتعليم الخاص والمعاهد الثقافية، وأئمة المساجد، والعاملين في شركات النفط، والمستشارين في «الفتوى والتشريع» والعمالة المنزلية، والسفراء وعائلاتهم، والاطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الخاصة.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، السماح بدخول غير الكويتيين اعتبارًا من الأحد المقبل بشرط تقديم ما يثبت التحصين إلكترونيًا وانه لن يسمح بقبول أي أوراق.

وكان مجلس الوزراء قد اشترط السماح بدخول غير الكويتيين من دون أي تعديل على القرار، الذي تضمن 4 شروط هي الإقامة السارية، وتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة وهي فايزر وموديرنا واسترازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، فضلا عن عمل فحص Pcr قبل 72 ساعة من موعد الطائرة الى جانب فحص آخر خلال أول 3 أيام من الحجر المنزلي.