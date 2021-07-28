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صحة جازان: مركز لقاحات كورونا بمحافظة هروب يبدأ استقبال المواطنين والمقيمين

صحة جازان: مركز لقاحات كورونا بمحافظة هروب يبدأ استقبال المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=1008094
المناطق_واس

بدأ مركز لقاحات كورونا بمحافظة هروب اليوم، في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح، بحضور محافظ هروب إبراهيم بن هادي الشعبي، بمركز الرعاية الأولية، بعد أن جُهز بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.
وأوضحت صحة جازان أن المركز مهيأ بالتجهيزات اللازمة وتوفير جميع الخدمات، مشيرةً إلى أن المركز يتكون من الاستقبال وموقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، إضافة إلى منطقة حفظ وتحضير لقاح كورونا.
ودعت المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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